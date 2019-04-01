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Спорт

Куньинские школьники вернулись с всероссийской «Шиповки юных»

Команды учащихся Куньинской средней общеобразовательной школы вернулись с Всероссийских соревнований по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных», которые прошли 21-28 марта в футбольно-легкоатлетическом манеже Казани.

В составе команды юношей 2004-2005 годов рождения выступали Антон Прудцовский, Никита Даниленко, Евгений Белокриницкий, Владислав Колосов. Команду девочек 2006-2007 годов рождения представляли Анастасия Голубева, Алина Михайлова, Анастасия Белкова и Диана Костантинова. Все они заняли пятые места среди команд сельских общеобразовательных организаций.

Анастасия Голубева стала победительницей соревнований в метании снаряда с результатом 55,01 м, опередив своих 315 соперниц. В 2018 году она стала серебряным призером в метании снаряда на Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» и заняла первое место в метании мяча на Всероссийском этапе летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций.

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