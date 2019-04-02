0
15:05
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
14:38
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
13:56
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
13:45
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
13:29
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
13:04
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
10:25
Сделай сам
Еще новости
Общество

Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»

Акцию «Стольник» проводит зоозащитная организация Пскова «Шанс». Как сообщили Псковскому агентству информации в «Шансе», перечислив 100 рублей или больше (по желанию), можно помочь улучшить условия содержания бездомных собак в пункте передержки и создать дополнительные места.

«100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма может изменить мир бездомной собаки», - отметили зоозащитники. 

 

На сегодняшний день удалось собрать 100 тыс. 144,42 рубля. У «Шанса» накопились долги в размере 116 тыс. 650 рублей за электричество, вывоз мусора, стройматериалы для ремонта вагончика под стационар, наркоз и вакцины, реанимацию Буяна.

В настоящий момент мы выживаем только на пожертвования. Контракта на отлов собак нет, финансирования нет, но, тем не менее, собаки поступают, и их сразу нужно вакцинировать, стерилизовать, многих лечить. Наркоз также используется при отлове. Электричества в зимний период расходуется очень много, хотя мы стараемся экономить. И ко всему прочему - тяжелейшие приступы эпилепсии у Буяна», - рассказали в «Шансе». 

Реквизиты для помощи: 

номер карты Сбербанка для сбора пожертвований 

6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов) 

привязана к телефону 8-911-352-63-03. 

получатель Мария Анатольевна Величко. 

PayPal: masha19711@yandex.ru 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
02 апреля 2019
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
02 апреля 2019
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
02 апреля 2019
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
02 апреля 2019
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
02 апреля 2019
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
02 апреля 2019
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
«Семь раз отмерь» - 29 марта
02 апреля 2019
«Семь раз отмерь» - 29 марта
Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
01 апреля 2019
Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Идет загрузка...