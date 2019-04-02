Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»

14:38, 02 апреля 2019, ПАИ

Акцию «Стольник» проводит зоозащитная организация Пскова «Шанс». Как сообщили Псковскому агентству информации в «Шансе», перечислив 100 рублей или больше (по желанию), можно помочь улучшить условия содержания бездомных собак в пункте передержки и создать дополнительные места.

«100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма может изменить мир бездомной собаки», - отметили зоозащитники.

На сегодняшний день удалось собрать 100 тыс. 144,42 рубля. У «Шанса» накопились долги в размере 116 тыс. 650 рублей за электричество, вывоз мусора, стройматериалы для ремонта вагончика под стационар, наркоз и вакцины, реанимацию Буяна.

В настоящий момент мы выживаем только на пожертвования. Контракта на отлов собак нет, финансирования нет, но, тем не менее, собаки поступают, и их сразу нужно вакцинировать, стерилизовать, многих лечить. Наркоз также используется при отлове. Электричества в зимний период расходуется очень много, хотя мы стараемся экономить. И ко всему прочему - тяжелейшие приступы эпилепсии у Буяна», - рассказали в «Шансе».

Реквизиты для помощи:

номер карты Сбербанка для сбора пожертвований

6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов)

привязана к телефону 8-911-352-63-03.

получатель Мария Анатольевна Величко.

PayPal: masha19711@yandex.ru