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Общество

Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится 13 апреля в Пскове

13 апреля в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, дом 2) состоится киберфестиваль «Кубок Простории». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках мероприятия пройдет Чемпионат Псковской области по Clash Royale, Dota 2, CS:GO. Победители представят регион на Чемпионате России – 2019. Кроме того, участники фестиваля сразятся в FIFA 19 и Hearthstone.

Кроме турниров на фестивале будут организованы полеты на квадракоптерах, продемонстрирована современная робототехника и VR-очков, аэрохоккей и «Just dance». Также в этот день впервые в Пскове пройдет турнир по «панна-футболу»: игра с мячом в круглой металлической клетке в формате 1 на 1.

На киберфестивале гости смогут принять участие в розыгрышах призов. Для детей будет организована леготека, они смогут поиграть в настольные игры, виртуальный дельтаплан, а также посетить выставку стендовых моделей.

Мероприятие организуют спортивно-развлекательный парк «Простория», Центр науки и спорта «Без Предела», детский технопарк «Кванториум», Комитет по спорту Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» при поддержке Комитета по образованию Псковской области.

Начало киберфестиваля - в 14:00.

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