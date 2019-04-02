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Общество

Лис, барсуков, медведей и кабанов стало больше в Псковской области

В 2018 году по сравнению с предыдущим в Псковской области стало больше лис, барсуков, медведей и кабанов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону со ссылкой на Комитет по природным ресурсам и экологии.

Лисиц обыкновенных насчитывается 2296, барсуков - 3387, медведей - 1709, кабанов - 1241. За прошедший год охотники добыли 15 барсуков, 384 кабана и 18 медведей (в 2017 году - 18, 532 и 20 соответственно).

Кроме того, по сравнению с 2017 годом в области сократилась численность волков (222) и енотовидных собак (6415 голов).

За добычу волка предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. В текущем году на эти цели в бюджете Псковской области предусмотрены 2 млн рублей, что связано со случаями нападения хищников на домашних животных - это наносит большой урон хозяйству. По итогам 2017 года в регионе уничтожены 193 волка, в 2018 году - 203. К 20 марта текущего года в регионе были ликвидированы 84 волка, большая часть - в Гдовском, Опочецком и Порховском районах.

Для скорейшего и успешного завершения мероприятий по добыче волков специалисты просят псковичей незамедлительно сообщать о появлении диких животных в деревне или на дороге, в том числе лесной, по телефону: +79113525635.

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