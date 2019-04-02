0
20:15
О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
17:37
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
17:33
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
15:05
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
14:38
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
13:56
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
13:45
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
Еще новости
Общество

Больше об экзаменах узнают школьники Псковской области в апреле

Уроки открытого формата для учащихся 5–8 классов «Что такое экзамены?» состоятся в средних учебных заведениях Псковской области с 1 по 22 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, дети узнают всё об экзаменах. На этих занятиях школьники смогут также изучить правила подготовки к экзаменам и направить пожелания одиннадцатиклассникам о том, как можно хорошо сдать ЕГЭ.

В уроках будут участвовать главы районов, областной Комитет по образованию, директора средних учебных заведений, в том числе и родители учащихся одиннадцатых классов.

В эти дни в Псковской области пройдет акция «100 баллов для победы». По мнению организаторов, мероприятие позволит обменяться опытом между выпускниками, которые набрали высокие баллы в ходе Единого государственного экзамена, и нынешними одиннадцатиклассниками. Акции проводит Рособрнадзор, добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
02 апреля 2019
О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
02 апреля 2019
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
02 апреля 2019
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
02 апреля 2019
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
02 апреля 2019
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
02 апреля 2019
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
02 апреля 2019
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
02 апреля 2019
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»

Идет загрузка...