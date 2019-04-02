Больше об экзаменах узнают школьники Псковской области в апреле

17:30, 02 апреля 2019, ПАИ

Уроки открытого формата для учащихся 5–8 классов «Что такое экзамены?» состоятся в средних учебных заведениях Псковской области с 1 по 22 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, дети узнают всё об экзаменах. На этих занятиях школьники смогут также изучить правила подготовки к экзаменам и направить пожелания одиннадцатиклассникам о том, как можно хорошо сдать ЕГЭ.

В уроках будут участвовать главы районов, областной Комитет по образованию, директора средних учебных заведений, в том числе и родители учащихся одиннадцатых классов.

В эти дни в Псковской области пройдет акция «100 баллов для победы». По мнению организаторов, мероприятие позволит обменяться опытом между выпускниками, которые набрали высокие баллы в ходе Единого государственного экзамена, и нынешними одиннадцатиклассниками. Акции проводит Рособрнадзор, добавили в пресс-службе.