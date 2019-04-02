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Общество

Идет набор волонтёров для субботника на погосте в деревне Выбуты 6 апреля

6 апреля в 12:00 в Псковском районе на погосте в деревне Выбуты второй раз пройдёт предпасхальный субботник по уборке территории. Как сообщил Псковскому агентству информации один из организаторов субботника Павел Шевчук, в 2017 году в течение 2,5 часов волонтерам и неравнодушным гражданам удалось собрать 20 кубических метров мусора.

По словам Павла Шевчука, прихожане Пскова, храма Илии Пророка, жители деревни Бабаево и паломники, приезжающие посетить родину равноапостольной княгини Ольги, заявили о том, что нужно продолжать и поддерживать эту акцию. Сбор участников субботника состоится в 12:00 на берегу реки Великой у храма Илии Пророка (погост Выбуты).

«Мы будем рады всем, кто откликнется, нет пределов и границ участников. Эта акция – не для громких слов. На субботнике будет организован чай, угощения будут. У нас так заведено: после каждого доброго дела мы собираемся и подводим некий такой итог», - добавил Павел Шевчук.

Организаторы также отметили, что в предпасхальные дни с помощью волонтеров постараются привести территорию береговой линии погоста в порядок.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром» (группа компаний «Мехуборка») предоставит всем инвентарь, грабли, перчатки и мусорные мешки. Кроме того, компания организует вывоз мусора.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-921-505-51-47.

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