Моноспекталь устроил поэт-осужденный в псковской колонии

17:50, 02 апреля 2019, ПАИ

Просмотр моноспектакля в рамках цикла художественных зарисовок «Очерки одинокого поэта» прошел в исправительной колонии № 4 в поселке Середка Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, осужденный зачитывал стихотворения собственного сочинения.

По мнению руководства исправительной колонии, годы вынужденной изоляции от общества дают много пищи для размышлений, и, попадая в места лишения свободы человек, как правило, начинает «больше думать и глубже переживать». «Так и рождаются поэтические произведения», – рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Роман Николаев.

Подобный формат художественных чтений в рамках «Года театра» будут реализовывать во всей уголовно-исполнительной системе Псковской области.