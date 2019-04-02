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Общество

Не платившему по кредиту в Пскове уроженцу Украины грозит до двух лет ограничения свободы

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего уроженца Республики Украины, который совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в апреле 2017 года данный мужчина, не имеющий постоянного места работы, находясь в магазине «ДНС-Тверь», расположенном в Пскове на улице Яна Фабрициуса, 10, сообщив кредитному консультанту ПАО «Почта Банк» заведомо ложные данные о месте работы, месте жительства, заработной плате, оформил два кредитных договора на общую сумму более 75 тыс. рублей. После оформления кредитов мужчина скрылся, денежные средства в счет погашения задолженности ни разу не заплатил. В 2018 году после возбуждения уголовного дела подозреваемый был объявлен в розыск, в конце февраля 2019 года его местонахождение было установлено.

«Санкция ч.1 ст.159.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до 2 лет», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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