Систематически похищавший продукты из магазина пскович предстанет перед судом

19:40, 02 апреля 2019, ПАИ

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца Порхова 1965 года рождения, который совершил мелкое хищение чужого имущества, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в период с 3 февраля до 16 февраля 2019 года уроженец Порхова 6 раз наведывался в магазин «ДИКСИ» на Рижском проспекте Пскова, откуда совершал мелкое хищение продуктов питания и кофе. При этом 16 февраля 2019 года он 3 раза в течение дня посетил один и тот же магазин «ДИКСИ» на Рижском проспекте, 58, пока не был пойман с целым пакетом продуктов.

«Санкция ст.158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.