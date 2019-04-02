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Общество

Систематически похищавший продукты из магазина пскович предстанет перед судом

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца Порхова 1965 года рождения, который совершил мелкое хищение чужого имущества, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в период с 3 февраля до 16 февраля 2019 года уроженец Порхова 6 раз наведывался в магазин «ДИКСИ» на Рижском проспекте Пскова, откуда совершал мелкое хищение продуктов питания и кофе. При этом 16 февраля 2019 года он 3 раза в течение дня посетил один и тот же магазин «ДИКСИ» на Рижском проспекте, 58, пока не был пойман с целым пакетом продуктов.

«Санкция ст.158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года», - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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