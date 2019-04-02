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Общество

Похитившей у подростка мобильный телефон во время концерта в БКЗ филармонии псковичке грозит до двух лет лишения свободы

Прокурором Пскова утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении псковички, которая совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 9 декабря 2018 года во время детского концерта в БКЗ «Филармония» в Пскове, на улице Некрасова, 24 жительница Пскова, совершила хищение мобильного телефона марки «SAMSUNG», стоимостью 5 000 рублей, находящегося в пользовании у 13-летней девочки.

Находчивая псковичка 1986 года рождения, похитившая мобильный телефон, оставила его себе. В ходе проведенного дознания мобильный телефон был изъят.

«Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет»,- пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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