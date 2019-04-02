О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ

20:15, 02 апреля 2019, ПАИ

Обсуждению деструктивных групп в соцсетях и других актуальных проблем была посвящена очередная встреча студентов ПсковГУ и полицейских. Как сообщили Псковсскому агентству информации в общественном совете при УМВД России по городу Пскову, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН подполковник полиции Ирина Зорина продемонстрировала тематический видеофильм и рассказала собравшимся о видах деструктивных групп в социальных сетях, оказывающих негативное влияние на молодежь.

Она привела конкретные примеры проявления интереса некоторых псковских молодых людей и девушек к этим группам.

Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Следственного управления УМВД России по городу Пскову подполковник юстиции Илья Беляев проинформировал студентов об ответственности за деятельность, связанную с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ. Он отметил, что этот противозаконный бизнес направлен не только на извлечение доходов, но и на вовлечение в него новых лиц.

Кроме того, оказывается негативное воздействие как на физическое здоровье человека, так и на его социальное благополучие. И поэтому законом предусмотрены очень серьезные меры наказания за данный вид противоправных деяний.

Общение молодежной аудитории со стражами порядка получилось очень продуктивным и заинтересованным. Гости ответили на многочисленные вопросы ребят, пожелали им успехов в учебе и активной жизненной позиции.

В свою очередь, студенты поблагодарили полицейских и представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за организацию этого мероприятия, проходившего в рамках соглашения о сотрудничестве ПсковГУ и стражей порядка областного центра.