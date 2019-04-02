0
20:15
О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
17:37
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
17:33
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
15:05
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
14:38
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
13:56
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
13:45
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
Еще новости
Общество

О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ

Обсуждению деструктивных групп в соцсетях и других актуальных проблем была посвящена очередная встреча студентов ПсковГУ и полицейских. Как сообщили Псковсскому агентству информации в общественном совете при УМВД России по городу Пскову, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН подполковник полиции Ирина Зорина продемонстрировала тематический видеофильм и рассказала собравшимся о видах деструктивных групп в социальных сетях, оказывающих негативное влияние на молодежь.

Она привела конкретные примеры проявления интереса некоторых псковских молодых людей и девушек к этим группам.

Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Следственного управления УМВД России по городу Пскову подполковник юстиции Илья Беляев проинформировал студентов об ответственности за деятельность, связанную с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ. Он отметил, что этот противозаконный бизнес направлен не только на извлечение доходов, но и на вовлечение в него новых лиц.

Кроме того, оказывается негативное воздействие как на физическое здоровье человека, так и на его социальное благополучие. И поэтому законом предусмотрены очень серьезные меры наказания за данный вид противоправных деяний.

Общение молодежной аудитории со стражами порядка получилось очень продуктивным и заинтересованным. Гости ответили на многочисленные вопросы ребят, пожелали им успехов в учебе и активной жизненной позиции.

В свою очередь, студенты поблагодарили полицейских и представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за организацию этого мероприятия, проходившего в рамках соглашения о сотрудничестве ПсковГУ и стражей порядка областного центра.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
02 апреля 2019
О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
02 апреля 2019
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
02 апреля 2019
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
02 апреля 2019
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
02 апреля 2019
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
02 апреля 2019
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
02 апреля 2019
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
02 апреля 2019
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»

Идет загрузка...