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Общество

Должник выплатил долг в 146 тысяч рублей после наложения приставами ограничения выезда за границу

Применение судебным приставом-исполнителем меры по ограничению права выезда за пределы Российской Федерации стало стимулом для выплаты должником задолженности в качестве возмещения морального вреда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Отделе судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов УФССП России по Псковской области было возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании с гражданина 146 тысяч рублей, которые он должен был выплатить в пользу пострадавших от его действий в результате дорожно-транспортного происшествия.

Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором был установлен срок для добровольного исполнения решения суда, но долг мужчина выплачивать не спешил.

В рамках исполнительного производства были вынесены постановления об обращении взыскания на доходы должника, а также постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Последняя мера оказалась наиболее действенной. В результате неё должник пришел на прием к судебному приставу и заплатил долг в сумме 146 тысяч рублей в полном объёме.

Для беспрепятственного выезда за пределы Российской Федерации в службе судебных приставов Псковской области рекомендуют узнавать о наличии задолженности в интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте ведомства. Только отсутствие долга может гарантировать выезжающим зеленый свет на границе.

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