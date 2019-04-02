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Общество

Псковские полицейские пожелали участникам фестиваля уличного спорта придерживаться здорового образа жизни

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняли участие в фестивале уличного спорта, который состоялся в воркаут–центре Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в рамках этого мероприятия среди 150 спортсменов были организованы соревнования по воркауту и брейк-дансу, которые включали в себя различные батлы. Участники выполняли подтягивание на турнике, а также отжимания на брусьях.

Главными задачами организаторов фестиваля являлись привлечение молодежи к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни, формирование таких личностных качеств как целеустремленность, терпение, трудолюбие.

От лица Управления наркополицейские поблагодарили всех участников, показавших достойные результаты в соревнованиях, и отметили, что своими достижениями молодые люди подают достойный пример сверстникам.

Ребятам пожелали удачи, спортивных побед, а также всегда следовать своему жизненному стилю и при любых обстоятельствах уметь сказать уверенное «нет!» такой беде современности как наркомания.

 

 

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