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Культура

Вышел в свет 71-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» — уже 71-й со дня выхода первой брошюры этого научно-популярного издания в 1996 году — вышел в свет и уже доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

На первой странице обложки: Владимир Алексеев. Горбатый мостик. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В новый сборник вошли материалы Февральских, памяти С.С. Гейченко, музейных чтений за три года, с 2016-го по 2018-й включительно. Это тридцать статей и заметок как исследовательского, так и обзорного или мемуарного характера. В публикациях идёт речь об истории русских дворянских усадеб, о проблемах становления и современного функционирования музеев, как в центре, так и в глубинке, а также — и, пожалуй, даже в первую очередь — о людях, которые хранят и пополняют музейные фонды и спасают мемориальные ландшафты. Важно, что в своём подавляющем большинстве тексты написаны очень живо, с искренним чувством, порой с доброй иронией и всегда — с любовью к своим героям, будь то музей или музейщик, художник, хозяин старинной усадьбы.

Назвали книгу цитатой из «Евгения Онегина» — по теме-названию конференции 2017 года: «Дай оглянусь…».

Авторы сборника — участники конференций в «Михайловском»: искусствоведы, сотрудники музеев и библиотечных систем, преподаватели высшей и средней специальной школы, административные работники различных подразделений, так или иначе связанных с культурой и искусством, и другие специалисты из обеих столиц, Пскова и Пушкинских Гор, Московской, Ленинградской, Тульской, Воронежской областей Российской Федерации. Помимо этого в книге есть и традиционная рубрика «Гость «Михайловской пушкинианы», куда редколлегия издания в этот раз сочла возможным поместить статью жительницы Пушкинских Гор, сотрудника Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) до 1992 года Татьяны Чистяковой «Последняя дата в рукописях Пушкина «Камчатские дела (от 1694 до 1740 года)».

Книга достаточно велика — 19 печатных листов, или 304 страницы. Иллюстрирован сборник материалами из фондов Пушкинского Заповедника, музея-усадьбы Веневитиновых в Новоживотинном (Воронежская область), музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока в подмосковном Шахматове и других государственных собраний, а также частных архивов.

Тираж новой «Пушкинианы» — 300 экземпляров, что вполне внушительно для музея по нынешним временам. Предпечатная подготовка и собственно печать сборника по заказу Пушкинского Заповедника были выполнены в Псковской областной типографии.

 

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