Хранители органа из Печор – в программе «Минкульт»

15:43, 08 октября 2026, ПАИ

Хранители единственного исторического духового органа Псковской области Денис Маханьков и Дина Ихина стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 8 октября.

В эфире обсудили, почему в Печоры едут органисты со всей страны и в чём секрет акустики старинной кирхи Святого Петра, которую музыканты называют одной из лучших в России. Речь шла и об анатомии звука: как звучит печорский орган и почему его называют «живым существом».

Отдельная тема – архитектура тишины и секрет акустики, где музыка становится осязаемой.

Кроме того, гости рассказали о новых программах и предстоящих концертах органной музыки в Псковской области.