Хранители органа из Печор – в программе «Минкульт»
Хранители единственного исторического духового органа Псковской области Денис Маханьков и Дина Ихина стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 8 октября.
В эфире обсудили, почему в Печоры едут органисты со всей страны и в чём секрет акустики старинной кирхи Святого Петра, которую музыканты называют одной из лучших в России. Речь шла и об анатомии звука: как звучит печорский орган и почему его называют «живым существом».
Отдельная тема – архитектура тишины и секрет акустики, где музыка становится осязаемой.
Кроме того, гости рассказали о новых программах и предстоящих концертах органной музыки в Псковской области.
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