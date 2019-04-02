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Общество

В отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области прошли учебно-методические сборы

На базе отдела по конвоированию уголовно-исполнительной системы Псковской области под руководством заместителя начальника аппарата Управления Александра Соловьева, состоялись учебно-методические сборы с начальниками караулов по конвоированию и их помощниками, осуществляющими конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В период проведения теоретических и практических занятий до участников сборов были доведены обзоры об итогах служебной деятельности подразделений охраны и конвоирования, поступившие из ФСИН России, положения нормативных документов, регламентирующих выполнение обязанностей должностными лицами караулов по конвоированию.

Кроме того, были отработаны вопросы несения службы, при перемещении осужденных и лиц, содержащихся под стражей на специальных автомобилях: действия по осмотру специального автотранспорта, порядка осуществления охраны лиц, заключенных под стражу или отбывающих наказание в виде лишения свободы, при оказании им медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

По окончанию сборов, у участников мероприятия были приняты зачеты по знанию нормативно-правовых актов, огневой и физической подготовке и поставлены задачи на предстоящий период.

 

 

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