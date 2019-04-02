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Общество

Жителям деревни Дубишно Дедовичского района напомнили о пожарной безопасности

2 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам с целью профилактики пожаров и гибели людей на них осуществили профилактический рейд в деревне Дубишно Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Курение в пьяном виде – основная причина гибели людей на пожарах», «Эксплуатация газовых баллонов», «Пал травы - причина пожара!».

Проведено профилактическое обследование жилых домов в частном секторе, с гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности. Граждане ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Дедовичского района, основные причины пожаров в жилом секторе.

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