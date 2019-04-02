0
22:05
Как не лишиться велосипеда напоминают псковичам
21:11
Псковские полицейские пожелали участникам фестиваля уличного спорта придерживаться здорового образа жизни
20:15
О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
17:37
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
17:33
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
15:05
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
14:38
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
Еще новости
Общество

Об опасности весенних палов травы рассказали учащимся псковской школы №6 на занятии «Школы безопасности»

2 апреля Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела очередное занятие «Школы безопасности» для учащихся ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №6». Занятие под названием «Весенние палы» было посвящено разъяснению опасности весенних палов травы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, весной в первую очередь возрастает количество пожаров, связанных с весенними палами травы. К каким последствиям может привести поджигание сухой травы, а также о правильных действиях при возникновении природного пожара дети узнали из видеопрезентации, показанной членами дружины юных пожарных «1-1-2» СОШ №11.

Школьникам рассказали, что в огне весенних пожаров гибнут семена растений, детеныши животных, палы травы могут привести к лесным и торфяным пожарам. А самое главное- огонь может перейти на жилые дома и привести к человеческим жертвам.

Беседу на противопожарную тематику продолжила гость мероприятия - ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлана Таганова.

Она рассказала, что на данный момент в области уже зафиксировано более 300 палов травы на площади 200 гектаров. Затем ребятам было предложено показать, как развести безопасный костер на природе, который не приведет к лесному пожару.

Самое активное участие в организации костра принимали еще одни гости мероприятия - четвероногие питомцы руководителя секции социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» Елены Балыковой, бордер–колли Чиф и Галактика, которые приносили ребятам камни для ограждения кострища и ведерки с водой.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как не лишиться велосипеда напоминают псковичам
02 апреля 2019
Как не лишиться велосипеда напоминают псковичам
Псковские полицейские пожелали участникам фестиваля уличного спорта придерживаться здорового образа жизни
02 апреля 2019
Псковские полицейские пожелали участникам фестиваля уличного спорта придерживаться здорового образа жизни
О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
02 апреля 2019
О деструктивных группах в соцсетях говорили псковские полицейские и студенты ПсковГУ
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
02 апреля 2019
Люди с ограниченными возможностями смогут получить бесплатную юридическую помощь в ПсковГУ
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
02 апреля 2019
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области завершится 15 апреля
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
02 апреля 2019
Призовые места завоевали псковичи на XV Первенстве России по русским шахматам
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
02 апреля 2019
Акцию «Стольник» в пользу бездомных животных проводит псковский «Шанс»
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
02 апреля 2019
Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля

Идет загрузка...