Об опасности весенних палов травы рассказали учащимся псковской школы №6 на занятии «Школы безопасности»

21:56, 02 апреля 2019, ПАИ

2 апреля Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела очередное занятие «Школы безопасности» для учащихся ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №6». Занятие под названием «Весенние палы» было посвящено разъяснению опасности весенних палов травы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, весной в первую очередь возрастает количество пожаров, связанных с весенними палами травы. К каким последствиям может привести поджигание сухой травы, а также о правильных действиях при возникновении природного пожара дети узнали из видеопрезентации, показанной членами дружины юных пожарных «1-1-2» СОШ №11.

Школьникам рассказали, что в огне весенних пожаров гибнут семена растений, детеныши животных, палы травы могут привести к лесным и торфяным пожарам. А самое главное- огонь может перейти на жилые дома и привести к человеческим жертвам.

Беседу на противопожарную тематику продолжила гость мероприятия - ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлана Таганова.

Она рассказала, что на данный момент в области уже зафиксировано более 300 палов травы на площади 200 гектаров. Затем ребятам было предложено показать, как развести безопасный костер на природе, который не приведет к лесному пожару.

Самое активное участие в организации костра принимали еще одни гости мероприятия - четвероногие питомцы руководителя секции социально-ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» Елены Балыковой, бордер–колли Чиф и Галактика, которые приносили ребятам камни для ограждения кострища и ведерки с водой.