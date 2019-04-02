Как не лишиться велосипеда напоминают псковичам

22:05, 02 апреля 2019, ПАИ

С наступлением весенне-летнего периода возрастает количество краж велосипедов. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, это двухколесное транспортное средство – весьма ценное и при этом, зачастую, небрежно хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью нередко пользуются злоумышленники. Как показывает практика, чаще всего велосипеды похищают из подъездов жилых домов, а также с придомовых территорий и от магазинов.

1 МЕСТО: подъезды многоквартирных домов

Не спасают ни закрытые двери на площадку, ни бдительные соседи, ни даже видеокамеры.

2 МЕСТО: стоянки торгово-развлекательных центров

То, что большое количество людей отпугнет воришку, – еще одно весьма распространенное заблуждение. На деле скопление народа играет угонщику на руку, так как в толпе обычно мало кто обращает внимание на задержавшегося у велопарковки человека.

3 МЕСТО: рынки и остановки общественного транспорта

Такие места, как правило, даже не оборудованы качественными парковками. Велосипедисты рассказывают о случаях, когда вору удавалось просто сломать тонкий заборчик и увезти велосипед вместе с замком.

4 МЕСТО: паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации

Иными словами, это стандартные велопарковки – железные конструкции, которые есть у магазинов, стадионов, во дворах. Их стоит рассматривать лишь как место временной остановки.

Как обезопасить себя от кражи

Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут.

На всякий случай:

- храните все документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, включая подтверждающий покупку чек.

Помните, что покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня»;

- если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы, в месте соединения педалей). Желательно сделать также фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры значительно помогут в поиске.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

- единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализация и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника;

- если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его противоугонным тросом. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин;

- если это возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут;

- не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;

- желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости;

- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости;

- прикрепляйте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму;

- не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу;

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро «перекусываются» маленькими кусачками, а то и вообще могут быть просто разорваны руками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 мм и более, то есть примерно толщиной с палец. Но не стоит обольщаться: эти замки тоже можно перекусить кусачками небольшого размера, но придется повозиться значительно дольше.

Сам замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок при всем своем кажущемся удобстве довольно ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой можно разве что с помощью «болгарки» или огромных арматурных ножниц. Однако, стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Модернизируйте велосипед, сделав его узнаваемым

Крашеная в нестандартный цвет рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания – а оно может стать для веловора серьезной помехой при попытке продать краденое или покататься по городу. И даже если кража всё-таки будет совершена – шансы найти узнаваемый велосипед намного выше.

Если ваш велосипед все-таки похитили:

Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону «02».

Запомните или запишите время кражи.

Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания.

При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.

Разместите информацию о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах.

Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваше транспортное средство попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.

Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина - сразу обратитесь в полицию. Берегите себя и свой велосипед!