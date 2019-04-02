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Общество

Медведев приоткрыл тайну по самозанятым

В рамках работы над «регуляторной гильотиной» правительство РФ изучит возможность по ограничению контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса самозанятых. Такое поручение дал профильным структурам премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сам заявил во вторник на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края, сообщает ТАСС.

Медведев сказал, что «приоткроет тайну»: вчера у него на закрытом совещании обсуждалось, как быть с самозанятыми. Он напомнил, что «пилот» по упрощенному налогообложению самозанятых уже работает в четырех регионах и в системе уже зарегистрировались около 60 тыс. человек. «То есть модель работает», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что систему будут стараться распространить на всю страну, но возникает вопрос контроля. Процедуры контроля в сфере самозанятых, пояснил Медведев, не должны быть такими же, как в крупном бизнесе. Поскольку «регуляторная гильотина» будет применяться и по большим, и по средним, и по малым компаниям, а к самозанятым должны быть аналогичные и даже суженные требования, считает Медведев.

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