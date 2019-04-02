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Общество

Найдена причина растущей трезвости россиян

Россияне стали меньше пить благодаря массовой автомобилизации. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам социолога, в последние десять лет «культура питья» существенно изменилась, потому что люди стали меньше пользоваться общественным транспортом и чаще ездить на собственном автомобиле.

По его мнению, раньше фактор автомобилизации игнорировался. Даже дороги в Советском Союзе «строились в расчете на совершенно иное количество личного транспорта». Сейчас же «нормально иметь машину, нежели не иметь». Риски, в которые вступают автомобилисты, подталкивают их к сокращению употребления спиртного, считает Федоров.

Социолог не привел никаких цифр, однако, как заявила в прошлом году глава Минздрава Вероника Скворцова, россияне действительно стали меньше пить. По ее словам, за последние пять лет россияне стали на 80 процентов меньше употреблять спиртное.

В феврале первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил приравнять пьяных беглых водителей к убийцам. Он также предложил конфисковывать у таких водителей их транспортное средство в качестве компенсации пострадавшим.

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