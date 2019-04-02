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Общество

Комитет Госдумы по ЖКХ поддержал изменение порядка перевода жилых помещений в нежилые

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на заседании во вторник рекомендовал палате принять во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому жилое помещение может быть переведено в нежилой фонд только с согласия всех собственников примыкающих к нему квартир, сообщает ТАСС.

«Мы рекомендуем принять законопроект во втором чтении», - заявила на заседании комитета его председатель Галина Хованская.

Согласно предлагаемым поправкам в Жилищный кодекс, вывести помещение из жилого фонда можно будет при «согласии каждого собственника всех помещений, примыкающих» к помещениям, которые переводятся в нежилые. Согласие должно быть закреплено в письменной форме. Кроме того, лица, занимающиеся таким переводом, должны будут предоставить уполномоченным органам власти протокол общего собрания собственников, которое одобрило перевод той или иной квартиры или помещения в нежилой фонд.

В законопроекте при этом уточняется, что, если речь идет о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то две трети участников собрания должны составлять именно жители того подъезда, в котором расположено переводимое из жилого фонда помещение.

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