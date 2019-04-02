Всемирный день вечеринки празднуется 3 апреля

09:03, 03 апреля 2019, ПАИ

3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки, или Всемирный день пати (World Party Day), сообщает calend.ru.

Слово «party», которое часто использует молодёжь, заимствовано из английского языка. Оно обозначает любую вечеринку – от торжественного приема до молодежной тусовки в неформальной обстановке. Тематика, характер и сценарий мероприятия зависит от организаторов и участников.

Идея организовать данный праздник пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта (1958-2014): повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок под девизом: «Вечеринка – это противоположность войны».

В ряде стран 3 апреля в честь праздника проводятся массовые мероприятия с песнями и танцами.

20 марта в мире отмечается Международный день счастья.