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Общество

Около 9 тысяч субъектов МСП обучат в Псковской области по программе акселерации

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Псковской области, прошедших обучение по федеральному проекту «Акселерация субъектов МСП», увеличится в регионе в четыре раза и к 2024 году составит порядка 9 тыс. субъектов, сообщила во вторник ТАСС директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области (ЦИСС) Светлана Седунова.

По ее словам, ЦИСС будет проводить работу с населением в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В этом году почти 2,2 тыс. предпринимателей получат поддержку от всех организаций инфраструктуры по программе акселерации, а к 2024 году количество субъектов предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку по акселерации, составит почти 9 тыс. субъектов, это, в том числе, и социальные предприниматели», - рассказала Седунова.

Благодаря программе акселерации предприниматели могут создавать и развивать те проекты, которые могут быть зарегистрированы как социальные. «»ИСС делает также свой социальный акселератор, это было нам рекомендовано Минэком в 2018 году, мы разработали программу по запуску акселераторов, то есть сжатой интенсивной обучающей программы, когда человек приходит просто с идеей, и мы в течение трех месяцев ему помогаем ее реализовать», - резюмировала она.

Центр инноваций социальной сферы занимается развитием и поддержкой социального предпринимательства в Псковской области, работает с малым и средним бизнесом, который реализует социальные проекты. В частности, такие предприниматели обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих малолетних детей. Центр создан в рамках программы Минэкономразвития РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития РФ и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

 

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