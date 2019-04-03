Миномётная мина обезврежена в поле на Войсковой в Пскове

09:20, 03 апреля 2019, ПАИ

2 апреля в Пскове в поле на улице Войсковой была обезврежена минометная мина калибра 82 мм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Аварийно-спасательная служба региона располагает 22 единицами автомобильной техники, 17 плавательными средствами и 2 парапланами. Ежегодно АСС обслуживает до 1,5 тысяч вызовов и выполняет 3 вида аварийно-спасательных работ (поисково-спасательные, аварийно-спасательные и газоспасательные). Кроме того, силы и средства ГУ МЧС используются для обеспечения населения, проживающего в труднодоступных местах, продуктами, лекарствами, медицинской помощью, а также привлекаются в помощь энергетикам и полицейским.

В 2018 году сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова обезвредили порядка 325 взрывоопасных предметов.