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Миномётная мина обезврежена в поле на Войсковой в Пскове

2 апреля в Пскове в поле на улице Войсковой была обезврежена минометная мина калибра 82 мм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Аварийно-спасательная служба региона располагает 22 единицами автомобильной техники, 17 плавательными средствами и 2 парапланами. Ежегодно АСС обслуживает до 1,5 тысяч вызовов и выполняет 3 вида аварийно-спасательных работ (поисково-спасательные, аварийно-спасательные и газоспасательные). Кроме того, силы и средства ГУ МЧС используются для обеспечения населения, проживающего в труднодоступных местах, продуктами, лекарствами, медицинской помощью, а также привлекаются в помощь энергетикам и полицейским.

В 2018 году сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова обезвредили порядка 325 взрывоопасных предметов.

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