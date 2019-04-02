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Общество

До пяти лет тюрьмы грозит великолучанину, натравившему овчарку на двух сестёр

До 5 лет лишения свободы грозит 33-летнему великолучанину за хулиганство (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

19 августа прошедшего года этот нетрезвый мужчина вблизи дома No40 на улице Зверева в Великих Луках выгуливал свою немецкую овчарку, на которой не было намордника. В ответ на замечания горожан, которые стояли на автобусной остановке, он натравил на них собаку.

Фото Дарьи Хватковой

Она покусала 7-летнюю девочку и ее 21-летнюю сестру, которые в результате получили травмы. Действия мужчины и надрессированной овчарки пресекли полицейские.

Уголовное дело в отношении злоумышленника рассмотрит Великолукский городской суд.

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