Два автомобиля сгорели в Псковской области 2 апреля

10:19, 03 апреля 2019, ПАИ

Два автомобиля сгорели в Псковской области 2 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС. В 15:16 в Великих Луках на улице Узловой из-за неосторожного обращения с огнем загорелся «Рено Логан» 2008 года выпуска, а в 19:43 в Печорском районе в деревне Тайлово из-за короткого замыкания электропроводки в «Ауди 100» 1989 года выпуска обгорел багажник.

По той же причине в 14:21 в Острове на улице Авиационной выгорела деревянная отделка на входной двери в квартиру.

В этот же день в 13:31 в Великолукском районе в деревне Ладихино сгорели баня и сарай из-за неосторожного обращения с огнем. В 18:18 в великолукской деревне Рышково в гараже образовался прогар стене, причина – аналогичная.