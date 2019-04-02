Псковские курсанты победили на региональных соревнованиях по самбо

10:56, 03 апреля 2019, ПАИ

Курсанты Псковского филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний России победили на региональных соревнованиях по-спортивному и боевому самбо, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Курсант учебного заведения Сократ Тагиров одержал победу в весе до 68 килограммов. В этом же весе в классическом самбо Шамиль Шахбанов завоевал «серебро», а Ибрагим Османов – «бронзу». Они также обучаются в Псковском филиале академии.

Всего в областном турнире участвовали 150 самбистов региона. Турнир был посвящен победе дружины князя Александра Невского в битве на Чудском озере 5 апреля 1242 года.

Самбо - это советский вид спорта, который вышел на международный уровень. Он же является и комплексной системой защиты. Официальная дата основания этого вида спорта - 16 ноября 1938 года.