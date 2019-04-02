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Общество

Проекты межевания территории в границах Гдовского шоссе рассмотрели на слушаниях в Пскове

2 апреля участники публичных слушаний в Пскове рассмотрели проект межевания территории в границах Гдовского шоссе, Северного обхода и границы города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также обсуждалось перезонирование участкапо адресу: улица Максима Горького, 22. Предлагается изменить зону Д2 «зону объектов образовательных организаций» на зону Д3 «зона обслуживающих деловых объектов».

Изменения коснутся и описания зоны индивидуальной жилой застройки усадебного типа на участке улица Максима Горького, 22. Отмечается, что высотность построек будет ограничена тремя этажами.

Слушания провела заместитель главы Пскова Елена Полонская, в  них участвовали представители гордумы, администрации города и заинтересованные псковичи.

В пресс-службе муниципалитета рассказали, что слушания носили рекомендательный характер. Муниципалитет подготовит проекты решений по рассмотренным вопросам, чтобы их включить в повестку апрельской сессии гордумы.

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