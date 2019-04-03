До +16 потеплеет в Псковской области 4 апреля

17:44, 03 апреля 2019, ПАИ

4 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем – от +11 до +16.

Прогнозируется ветер юго-восточных направлений со скоростью 2 -7 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

На данный момент в лесах Локнянского, Бежаницкого, Псковского, Опочецкого, Новосокольнического и Великолукского районов установлен 2-й класс пожарной опасности. Во всех остальных сохраняется 1-й.

Ежедневно фиксируются случаи неконтролируемых палов травы.