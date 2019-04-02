Бумажный СНИЛС отменили в России

11:46, 03 апреля 2019, ПАИ

В России решено отказаться от выдачи бумажных страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Пенсионный фонд. В дальнейшем информация о застрахованных будет храниться только в электронном виде.

Выданные ранее ламинированные карточки зелёного цвета продолжают действовать и обменивать их не придётся. Однако, в случае утери СНИЛС в Пенсионном фонде распечатают и отдадут номер индивидуального лицевого счёта в пенсионной системе.

Отмечается, что нововведение никак не скажется на пенсионном обеспечении граждан.

Минкомсвязи также разработало законопроект о создании цифровых профилей граждан РФ. В них будут храниться паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС. Платформу планируют запустить в 2023 году, а с 2024 году предполагается начать выдачу электронных паспортов.