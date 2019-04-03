Почти на 4% сократилось число преступлений в Псковской области в 2018 году

11:55, 03 апреля 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области зарегистрировали 7 тыс. 963 преступления, что меньше показателя 2017-го года на 3,8%. Такие данные содержатся в отчёте МВД России о состоянии преступности в стране в минувшем году.

За январь-декабрь в регионе раскрыты 4 тыс. 767 преступлений из числа тех, дела и материалы о которых находились в производстве. Это больше, чем на 2017 году на 0,7%. Не раскрытыми остались 2 тыс. 764 преступлений, этот показатель снизился на 11%.

По итогам 2018-го года Псковская область вошла в десятку регионов с наибольшими темпами прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ. Регион находится на третьем месте, темп прироста составил 39,7%. Возглавляет данный топ-10 Республика Коми (135,1%), на втором месте – Республика Ингушетия (59,9%).

Всего в России в 2018 году произошло около 1 млн 992 тысяч преступлений, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение регистрируемых преступлений отмечается в 60 субъектах. Свыше 78% преступлений зафиксированы в городах и посёлках городского типа, пятая часть – в сельской местности. Около 93% преступлений выявляют органы внутренних дел, почти 5% из них – на стадии приготовления и покушения.

Половину всех зарегистрированных преступлений составляют кражи, мошенничества, грабежи и разбои. Каждое 38-е зарегистрированное преступление – квартирная кража.