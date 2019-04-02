Строительные леса и тачку похитил безработный от дома в псковской деревне Котово

12:15, 03 апреля 2019, ПАИ

В деревне Котово Псковского района с придомовой территории были похищены садовая тачка и строительные леса, а из сарая – запчасть от велосипеда. Эти кражи совершены в феврале-марте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Подозревается в совершении преступлений 18-летний безработный молодой человек. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку.

В деревне Шестаково Бежаницкого района с ноября по 2 апреля 40-летний житель из фермы похитил аккумулятор стоимостью 11 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В феврале в деревне Крутец Дедовичского района 54-летний безработный украл электродвигатель от компрессора. Полицейские изъяли похищенный агрегат. Сейчас ведется следствие.