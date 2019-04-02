Региональные этапы всероссийских конкурсов педагогов стартуют в Псковской области 9 апреля

12:27, 03 апреля 2019, ПАИ

9 апреля в Псковской области стартуют региональные этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2019», «Воспитатель года России - 2019» и «Мастер года – 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году в конкурсах принимают участие 42 педагога из Пскова и Великих Лук, Бежаницкого, Великолукского, Дновского, Куньинского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Печорского, Псковского, Порховского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Локнянского и Стругокрасненского районов.

Торжественное открытие состоится в 16:00 в актовом зале Псковской инженерно-лингвистической гимназии. 11 апреля в 16:00 там же запланирована церемония награждения победителей и торжественное закрытие конкурсов. Конкурсные испытания проходят в разнообразных формах: уроки и мастер-классы, воспитательные мероприятия и свободные дискуссии.

Конкурсы проводятся с целью повышения престижа педагогической профессии, выявления новых имен талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, содействия общественному признанию учительского труда и стимулирования творчества.

Учредителями областных этапов всероссийских конкурсов выступают Комитет по образованию Псковской области, региональная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации при участии органов местного самоуправления, а также областной институт повышения квалификации работников образования.

Дополнительную информацию можно получить на кафедре методологии постдипломного педагогического образования ПОИПКРО, телефон 8 (8112) 669245, е-mail metodolog215@gmail.com, а также на сайте ПОИПКРО.