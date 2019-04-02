Энергоэффективному капремонту обучаются псковичи

12:41, 03 апреля 2019, ПАИ

Около 30 слушателей – председателей советов многоквартирных домов – собрал первый семинар по организации энергоэффективного капитального ремонта 2 апреля в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», такие мероприятия пройдут в апреле в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

Координатор партпроекта в Псковской области Алексей Кириллов на первом занятии представил слушателям тематическую презентацию и ответил на интересующие вопросы.

По его словам, жителям интересна возможность софинансирования работ со стороны Фонда реформирования ЖКХ. «Им могут возместить до 80% от затраченных средств, но не более 5 миллионов рублей», – подчеркнул Алексей Кириллов.

Следующий семинар запланирован на 9 апреля, отметили в пресс-службе партии.