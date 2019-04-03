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Общество

Роструд: Две сокращённые недели ожидают россиян в мае

Пятидневные выходные ожидают жителей России в начале мая, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Нерабочие дни продлятся с 1 по 5 мая. Это связано с празднованием Дня весны и труда, 1 мая.

Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля, причём 30 апреля рабочее время будет сокращёно на один час.

После пятидневного отдыха рабочими днями станут 6, 7 и 8 мая. Затем в честь празднования Дня Победы вновь начнутся длинные выходные дни - с 9 по 12 мая. В предпраздничный день 8 мая рабочее время также сокращается на час.

Как пояснил Иван Шкловец, продолжительные майские каникулы получились из-за переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.

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