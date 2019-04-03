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Общество

Тареевские чтения проходят в Пскове

3 и 4 апреля в Псковском государственном университете проходит V медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, форум посвящён уроженцу Пскова, академику Евгению Тарееву.

По словам проректора по социальной и воспитательной работе университета Натальи Ивановой, этот форум должен поставить рекорд по посещаемости. Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков отметил, что ему приятно видеть расширение участников чтений, а председатель Псковской региональной общественной организация «Медицинская палата» Сергей Калашников пожелал коллегам «хорошо потрудиться».

Почетный гость конференции, профессор Владимир Эмануэль выступил с докладом на тему «Медицина по мере развития лабораторных технологий из искусства избранных становится наукой одаренных».

В работе конференции участвуют студенты и активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Форум организовали ПсковГУ, региональный Комитет по здравоохранению и Псковская региональная общественная организация «Медицинская палата».

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