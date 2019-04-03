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Общество

Умер актер Алексей Булдаков

Умер актер Алексей Булдаков.  Об этом в своём Instagram сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов. «Светлая память, не стало Леши Булдакова», - написал он.

По данным федеральных СМИ, на съёмках у 68-летнего актёра оторвался тромб.

Алексей Булдаков

Известность Алексею Булдакову принесли главные роли в фильмах «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной политики», «Я – русский солдат», «Операция «С Новым Годом!».

Большая часть сцен фильма «Особенности национальной политики» снималась в Пскове, на базе отдыха «Кривск» Печорского района и в студии ГТРК «Псков». Эпизод фильма «Особенности национальной рыбалки» с коровой в бомболюке снимался на военном аэродроме «Веретье» вблизи Острова.

В фильме «Особенности национальной рыбалки» вместе с Алексеем Булдаковым снимался депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в роли капитан-лейтенанта.

Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Занимался боксом и классической борьбой. В 1969 году окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. В кино Алексей Булдаков дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». 

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