0
11:55
Почти на 4% сократилось число преступлений в Псковской области в 2018 году
09:13
Четвёртый в этом году лесной пожар зафиксирован в Себежском районе
16:44
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
12:30
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
11:30
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
11:15
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
09:32
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
Еще новости
Происшествия

3,5 года колонии получила жительница Струг Красных за удар собутыльника ножом в грудь

3,5 года колонии общего режима получила 27-летная жительница Струг Красных за нанесение ножевого ранения мужчине, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

В конце сентября 2018 года во время совместного распития спиртных напитков молодые люди поссорились, и женщина нанесла 31-летнему собутыльнику  удар ножом в грудь. Мужчина едва не умер в результате ранения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти на 4% сократилось число преступлений в Псковской области в 2018 году
03 апреля 2019
Почти на 4% сократилось число преступлений в Псковской области в 2018 году
Четвёртый в этом году лесной пожар зафиксирован в Себежском районе
03 апреля 2019
Четвёртый в этом году лесной пожар зафиксирован в Себежском районе
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
29 марта 2019
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
29 марта 2019
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело 1
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
29 марта 2019
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности 1
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
29 марта 2019
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
29 марта 2019
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
28 марта 2019
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей

Идет загрузка...