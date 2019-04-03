3,5 года колонии получила жительница Струг Красных за удар собутыльника ножом в грудь
3,5 года колонии общего режима получила 27-летная жительница Струг Красных за нанесение ножевого ранения мужчине, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
В конце сентября 2018 года во время совместного распития спиртных напитков молодые люди поссорились, и женщина нанесла 31-летнему собутыльнику удар ножом в грудь. Мужчина едва не умер в результате ранения.
Приговор суда вступил в законную силу.