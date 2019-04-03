Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой» в Пскове опроверг слухи об изменении проекта

17:34, 03 апреля 2019, ПАИ

Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой» в Пскове опроверг слухи об изменении проекта. Как сообщил Псковскому агентству информации собственник объекта и заказчик проекта Сергей Чекрышов (группа компаний «Эликон»), проектная документация осталась неизменной, несчитая незначительных корректировок.

«Существенных изменений в проектную документацию мы не вносили, были только незначительные корректировки, которые возникают в ходе строительства», - уточнил Сергей Чекрышов.

По его словам, строительство нового жилого комплекса идёт полным ходом, одновременно возводятся три жилых дома, сейчас рабочие занимаются наружными сетями. «Планируем, что дом «Патио» сдадим на полгода раньше - уже в конце 2019-го», - добавил Сергей Чекрышов.

К возведению нового жилого комплекса на берегу Великой в Пскове приступили в 2018 году. Над проектом более года работала команда специалистов во главе с руководителем петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном. Общий объём инвестиций составит 750 млн рублей.

В рамках проекта объект культурного наследия регионального значения «Электростанция тепловая (ТЭЦ)» 1920 года постройки будет реконструирован и приспособлен под жилую функцию. Также по проекту запланировано возведение ещё трёх малоэтажных домов с коммерческими и жилыми помещениями с атриумом, подземной парковкой и английским садом.

В течение нескольких сезонов на территории будущего ЖК велись археологические раскопки, о результатах которых подробно можно прочесть здесь.