0
18:49
Хайп по-псковски: Зачем коммунистам митинги и отказ от создания новых рабочих мест
18:21
11 апреля в Псковской области начнутся «Президентские состязания»
16:21
И. о. директора «Псковэнерго» назначен Александр Михайлов
15:25
Что известно о председателе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Тихомировой
15:02
Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы
14:48
Умер актер Алексей Булдаков
13:38
Сформирована сборная Псковской области для участия в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia-2019
Еще новости
Общество

О пользе спорта рассказал Сергей Колосов псковским школьникам

Депутат Псковской городской Думы, президент федерации Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу Сергей Колосов рассказал шестиклассникам 11-й школы о пользе спорта и здорового образа жизни в библиотеке «Диалог», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В семинаре приняли участие заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта по кикбоксингу, заведующий отделением единоборств Пскова, тренер-преподаватель по кикбоксингу в ДЮСШ «Мастер» Александр Лоско и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России 2001 года Владислав Финогенов.

Сергей Колосов рассказал ребятам, что занятия спортом – это неотъемлемая составляющая жизни человека, обеспечивающая необходимую активность, которая положительно сказывается на здоровье человека, а бережное отношение к собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. По его мнению, спорт помогает преодолевать себя, развивает силу воли, быструю реакцию, хорошую координацию движений и концентрацию.

Школьники же назвали главной составляющей спорта работу над собой, развитие лидерских качеств, храбрость, выносливость, внешний вид. В беседе с парламентарием они рассказали, что любят футбол и единоборства.

Александр Лоско призвал ребят не лениться и вести здоровый образ жизни, включать в свой распорядок дня занятия спортом. А Владислав Финогенов рассказал ребятам про мотивацию в спорте и привел в пример псковских спортсменов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Хайп по-псковски: Зачем коммунистам митинги и отказ от создания новых рабочих мест
03 апреля 2019
Хайп по-псковски: Зачем коммунистам митинги и отказ от создания новых рабочих мест
11 апреля в Псковской области начнутся «Президентские состязания»
03 апреля 2019
11 апреля в Псковской области начнутся «Президентские состязания»
И. о. директора «Псковэнерго» назначен Александр Михайлов
03 апреля 2019
И. о. директора «Псковэнерго» назначен Александр Михайлов
Что известно о председателе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Тихомировой
03 апреля 2019
Что известно о председателе Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Тихомировой
Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы
03 апреля 2019
Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы
Умер актер Алексей Булдаков
03 апреля 2019
Умер актер Алексей Булдаков
Сформирована сборная Псковской области для участия в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia-2019
03 апреля 2019
Сформирована сборная Псковской области для участия в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia-2019
Как не лишиться велосипеда напоминают псковичам
02 апреля 2019
Как не лишиться велосипеда напоминают псковичам

Идет загрузка...