О пользе спорта рассказал Сергей Колосов псковским школьникам

17:55, 03 апреля 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, президент федерации Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу Сергей Колосов рассказал шестиклассникам 11-й школы о пользе спорта и здорового образа жизни в библиотеке «Диалог», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В семинаре приняли участие заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта по кикбоксингу, заведующий отделением единоборств Пскова, тренер-преподаватель по кикбоксингу в ДЮСШ «Мастер» Александр Лоско и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России 2001 года Владислав Финогенов.

Сергей Колосов рассказал ребятам, что занятия спортом – это неотъемлемая составляющая жизни человека, обеспечивающая необходимую активность, которая положительно сказывается на здоровье человека, а бережное отношение к собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. По его мнению, спорт помогает преодолевать себя, развивает силу воли, быструю реакцию, хорошую координацию движений и концентрацию.

Школьники же назвали главной составляющей спорта работу над собой, развитие лидерских качеств, храбрость, выносливость, внешний вид. В беседе с парламентарием они рассказали, что любят футбол и единоборства.

Александр Лоско призвал ребят не лениться и вести здоровый образ жизни, включать в свой распорядок дня занятия спортом. А Владислав Финогенов рассказал ребятам про мотивацию в спорте и привел в пример псковских спортсменов.