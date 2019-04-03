Спектакль латгальского актера покажут в Пскове 5 апреля

18:24, 03 апреля 2019, ПАИ

Моноспектакль «Дар напрасный, дар случайный» латгальского актера и режиссера Айвара Пецки состоится 5 апреля в 17:00 в центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной, 6. Он пройдёт в рамках международного проекта «Читающие соседи» к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

В данном спектакле используется переписка митрополита Филарета и Александра Пушкина о поисках смысла жизни. В православии то, что пишет митрополит Филарет, оценивают как акт «духовного спасения», а ответ Александра Пушкина — как возвращение на «истинный» путь веры.

По мнению литературоведа Валентина Непомнящего, эта переписка должна была произвести «глубочайшее» действие на поэта.

Айвара Пецки отметил, что в резекненском театре «Йорик», в котором он работает, актёры и режиссёры имеют христианское мировоззрение. По его словам, это и определяет выбор репертуара, который показывает театр.