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140 часов обязательных работ получил пскович за повторную езду в нетрезвом виде

В Пскове 46-летнего местного жителя приговорили к 140 часам обязательных работ за повторную езду в нетрезвом состоянии. Его также на полтора года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением всеми видами транспортных средств, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде было установлено, что мужчина ранее уже был наказан за аналогичное правонарушение. Однако, несмотря на это, он в декабре 2018 года снова сел за руль пьяным. Инцидент произошёл, когда мужчина выехал из гаража и направился в сторону улицы Советской армии, где дорожные полицейские и остановили автомобиль ВАЗ-21140, на котором ехал подсудимый.

После проведения медицинского освидетельствования мужчины, стало ясно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. 

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