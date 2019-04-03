140 часов обязательных работ получил пскович за повторную езду в нетрезвом виде

19:37, 03 апреля 2019, ПАИ

В Пскове 46-летнего местного жителя приговорили к 140 часам обязательных работ за повторную езду в нетрезвом состоянии. Его также на полтора года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением всеми видами транспортных средств, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде было установлено, что мужчина ранее уже был наказан за аналогичное правонарушение. Однако, несмотря на это, он в декабре 2018 года снова сел за руль пьяным. Инцидент произошёл, когда мужчина выехал из гаража и направился в сторону улицы Советской армии, где дорожные полицейские и остановили автомобиль ВАЗ-21140, на котором ехал подсудимый.

После проведения медицинского освидетельствования мужчины, стало ясно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.