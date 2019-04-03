Почти на 12% выросли собственные доходы регионов России в 2018 году

19:58, 03 апреля 2019, ПАИ

В 2018 году в России собственные доходы регионов увеличились почти на 12%. Это стало возможным благодаря снижению долговой нагрузки, реструктуризации долгов регионов перед федеральным центром, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

С прошлого года в стране стартовала семилетняя программа реструктуризации долгов, таким образом, федеральный центр перестал выдавать кредиты из бюджетов регионов.

За 2018 год объем долгов регионов перед государством сократился почти на 5%, или на 109,1 миллиарда рублей. На данный момент он составляет 2,2 триллиона рублей. Это 25,3% от объёма налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех регионов.

Благодаря этим изменениям в бюджетной политике, в России удвоилось количество регионов, которые относятся к финансово-устойчивым субъектам. Теперь их стало 50.