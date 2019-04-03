Больше года в тюрьме проведёт пскович за кражу из частного дома

20:21, 03 апреля 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал виновным 34-летнего местного жителя в краже имущества из частного дома. За это преступление ему предстоит провести в тюрьме год и два месяца, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что в январе 2019 года собственник дома оставил ключи своему знакомому, который приходится отцом осужденному. Его сын, взяв без спроса ключи, направился в дом, расположенный на улице Муйжеля в Пскове. Открыв дверь с помощью ключей, подсудимый проник в жилище и украл оттуда имущество, которое принадлежало потерпевшему.

В ходе следствия выяснилось, что всего мужчина похитил вещей на сумму 13 тысяч 360 рублей. Однако ещё до суда он возместил причиненный ущерб потерпевшему, что и стало смягчающим обстоятельством для вынесения приговора.