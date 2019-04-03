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Пропавшего 50-летнего мужчину ищут в Пскове

В Пскове полицейские разыскивают 50-летнего Валерия Кадрова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Этот гражданин в мае 2015 года ушёл из дома по улице Советской армии и не вернулся. С тех пор его родственники больше не видели. Полицейские и знакомые мужчины не могут найти пропавшего уже почти четыре года.

Валерий Кадров выглядит на 50 лет. Он среднего роста – около 170 сантиметров. У пропавшего мужчины среднее телосложение, светло-серые глаза, светло-русые волосы, а размер обуви 42-43.

Все, кто имеет какую-либо информацию или предположения о том, где Валерий Кадров может находиться, просят позвонить по телефону 02 или обратиться в ближайший псковский отдел полиции по телефонам 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80.

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