Школьники из 8 регионов России смогут наблюдать, как сканируют их работы ЕГЭ

08:40, 20 мая 2019, ПАИ

В 2019 году школьники из 8 регионов России смогут лично наблюдать за тем, как сканируются их работы ЕГЭ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. В эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, а в следующем году эту практику распространят на все регионы.

Кроме того, школы в пилотных субъектах получат экзаменационные задания в виде зашифрованных файлов только по защищенным интернет-каналам. «Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы», — уточнил Анзор Музаев.

Еще одно новшество этого года — возможность сдавать китайский язык. Этот экзамен выбрали 289 учеников. С 1 октября 2020 года вузы начнут засчитывать ЕГЭ по китайскому как сдачу иностранного языка.

Также Анзор Музаев рассказал о самых популярных предметах по выбору: на первом месте традиционно находится обществознание, на втором — физика. По его словам, с каждым годом растет количество учеников, выбирающих информатику, а также естественно-научные дисциплины — химию и географию.