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Общество

Разработать регламент по сохранению дорог Пскова обязала прокуратура городские власти

В Пскове прокуратура обязала городские власти разработать административный регламент по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году прокуратура Пскова проверила соблюдение законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в администрации Пскова, по результатам которой в адрес главы администрации города было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, которое признано обоснованным. Но действенных мер по исполнению обязанностей администрация города не приняла.

В частности, не были разработаны и не утверждены в установленный срок порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, а также соответствующий административный регламент – не проводится мониторинг эффективности муниципального контроля.

Согласно пунктам 1, 1.1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007  года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.

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