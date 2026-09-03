Новые обитатели: псковичам предлагают придумать имя для енота-полоскуна из «Птичьего дворика»

17:58, 03 сентября 2026, ПАИ

Ещё два маленьких енота-полоскуна стали обитателями псковского подворья «Птичий дворик». Мальчику имя уже выбрали, а вот подобрать имя девочке предлагают самим псковичам, написав варианты в комментариях к публикации в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»





Енотов забрали из Нижнего Новгорода. «Тёмненький мальчик со сложным характером, постоянно фыркает, мы уже назвали его Ворчун. А более светленькая, это девочка, редкий окрас, спокойная, сидит на руках. Ей имя пока не придумали», – поделились сотрудники.

В «Птичьем дворике» рассказали, что история у енотов-полоскунов непростая: их родителей изъяли зоозащитники из закрытого помещения в больнице. После чего пристроили в надёжные руки, но самка енота оказалась беременной и родила двоих малышей. Их и предложили забрать подворью.

Ранее сообщалось, что в псковском подворье «Птичий дворик» выкормили чеглока – птицу из отряда соколиных. В ближайшее время её планируют выпустить на волю.