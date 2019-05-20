Россияне стали реже летать сразу в несколько стран Европы

09:15, 20 мая 2019, ПАИ

Россияне стали реже летать сразу в несколько стран Европы. В этот список попали Молдавия, Люксембург, Литва и Эстония, сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

Эксперты фиксируют наиболее заметный спад поездок в Молдавию. На 8% снизилось число бронирований авиабилетов в эту страну. Спрос на билеты в маленький Люксембург упал на 7%. Прямого сообщения между Россией и Люксембургом нет, поэтому туристы летают с пересадками в Варшаве, Стамбуле и Париже. На 5% меньше путешественники стали интересоваться поездками в Литву, спрос на перелёты в Эстонию сократился на 2%. Причём спад интереса к визитам в эти страны совпадает с ростом цен на авиаперелёты туда.

На прежнем уровне осталась востребованность билетов на Украину, в Грецию и Данию.